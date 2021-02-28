印度非法鬥雞活動慘劇　主人遭逃跑公雞腿上7厘米長刀刺死

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-28 17:00

印度南部的非法鬥雞活動2月22日發生慘劇，一名鬥雞主人的公雞逃跑，主人為了抓回牠，不幸在兩者搏鬥期間被綁於公雞腿上的刀刺死。

英國廣播公司（BBC）2月27日報道，印度南部特倫甘納邦（Telangana）的村莊Lothunur 22日舉辦非法鬥雞活動，一隻公雞在參賽前逃跑，牠的45歲主人想把牠抓回來，在搏鬥過程中，主人被綁在公雞腿上一把7厘米長的刀刺穿腹股溝，在送往醫院途中因失血過多死亡。

警方正在追捕參與非法鬥雞的另外15人，他們面臨被控誤殺、非法賭博和主辦鬥雞等罪名。肇事公雞一度遭警方扣留在警局，之後被送到附近的家禽場照料。《新印度快報》（The New Indian Express）引述警方指，牠將被帶上法庭當做證物。

印度自1960年起禁止鬥雞，但在鄉下地方如特倫甘納邦、安得拉邦（Andhra Pradesh）、卡納塔克邦（Karnataka）和奧里薩邦（Odisha）仍很普遍，尤其是在印度節日桑格拉提節（Sankranti）前後的日子。

這並非首次發生公雞的主人被雞刺死，2020年安得拉邦（Andhra Pradesh）一名男子被綁在公雞上的刀刺中頸部死亡。