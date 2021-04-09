英國王室・新聞教室｜菲臘親王薨逝　政府啟動「福斯橋行動」啟動

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-09 19:44

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）丈夫菲臘親王（Prince Philip）2月16日求醫後住院，3月1日轉院，引發外界關注其身體狀況。他雖然在3月16日出院，但在24天後還是蒙主寵召。在他去世後，英國會展開精心策劃的應對方案，名為福斯橋行動（Operation Forth Bridge，或稱「福夫橋」）。

現年99歲的菲臘親王16日感到不適後一直住院，3月1日轉送另一醫院。路透社1日稱，他轉院是為接受心臟檢查。他在3月16日出院

相關圖輯：菲臘親王2019年12月20日也曾住院觀察，之後出院回桑德林漢姆莊園休養及過聖誕（點圖放大瀏覽）↓↓↓

福斯橋行動是什麼？

英國王室與政府早為王室高級成員的逝世做好具體而詳盡的計劃，所有行動都各有代號。如女王駕崩會展開倫敦橋行動（Operation London Bridge），王儲查理斯（Prince Charles）逝世將採取梅奈橋行動（Operation Menai Bridge）。而應對菲臘親王逝世的計劃叫福斯橋行動。

如何公布這個消息

如果女王當時不在菲臘親王身邊，這個消息將優先告訴女王，其他王室成員和宮務大臣（Lord Chamberlain）其後按序獲得通知，宮務大臣再把消息轉告給首相，最終公告天下。現任宮務大臣為帕克（Andrew Parker）。

英國王室2020年11月20日在社交媒體上發布英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）與丈夫菲臘親王（Prince Philip）的合照，當天是2人結婚73周年紀念日。（Instagram@theroyalfamily）

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+ 2 + 2 + 2

英國廣播公司（BBC）和英國新聞聯合社（Press Association）將率先報道白金漢宮（Buckingham Palace）的正式通知。如果菲臘親王深夜逝世，作為國家廣播公司的BBC會在倫敦時間上午8時（香港時間下午4時）報道。

媒體多年來一直為女王及菲臘親王逝世做準備，預先籌備與此相關的電視新聞節目、雜誌及報章。

白金漢宮一旦證實菲臘親王逝世，傳媒將即時刊出訃告。全天候播放的，除了已準備好的紀錄片，還有電台的評論。澳洲新聞網站news.com.au在2月25日稱，預計屆時所有電視主播與記者都會穿黑色服裝。

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+ 4 + 4 + 4

全國下半旗

除王室旗（Royal Standard Flag）外，整個大不列顛及北愛爾蘭聯合王國將會為菲臘親王逝世舉行下半旗儀式致哀。

王室旗代表英國與君王，永遠不會下半旗。即使英女王逝世，由於查理斯王子將自動成為國王，它依然不會下半旗。

8天不通過任何法律

英女王將進入正式哀悼期。她在此期間不會御准任何法律，某些政府事務可能在這段時期暫擱。哀悼期預計持續8天。

所有王室成員也將取消所有社交活動，但未知他們會否繼續某些事先安排好的正式公務。

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王室成員聚集

正常情況下，伊利沙伯二世的子孫將前往溫莎堡給予女王支持。但倘若菲臘親王現時離世，由於政府因應疫情而頒布的限制措施，查理斯夫婦與威廉王子（Prince William）一家都不能離開住所拜訪女王。

王室成員外遊必帶黑色衣服

伊利沙伯二世與菲臘親王1952年訪問非洲，期間得知父王喬治六世（George VI）逝世的消息。她當時沒有帶適用於哀悼的衣服，只能在飛機上等他人送來。自此之後，王室成員外出時，必須攜帶黑色衣服。

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沒有國葬

作為女王的配偶，菲臘親王倘去世，葬禮有資格以國葬進行。但以他一貫作風來看，他想要更簡單更私人的喪禮。

他的喪禮將在溫莎堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行，而非西敏寺（Westminster Abbey）。即使在疫情爆發之前，菲臘的葬禮計劃亦相當低調，僅家庭成員和某些國家元首出席。

他的靈柩料首先會被移送到聖詹姆士宮（St James's Palace），情況如戴安娜王妃去世時般。靈柩在葬禮舉行前會停放於此。他的遺體不會被置於國會大樓西敏廳（Westminster Hall）。因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，公眾不可瞻仰遺容。

報道稱相信菲臘親王將葬在浮若閣摩爾（Frogmore）的王家墓園，它是家庭公園（Home Park）的一部分，而公園位處溫莎堡東邊。維多利亞女王（Queen Victoria）與丈夫阿爾貝親王（Prince Albert）也是長眠於此。