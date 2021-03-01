中澳關係丨2020年中國對澳洲投資驟降61%

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-01 08:03

最新數據顯示，2020年中國對澳洲的投資額下降61%。中澳關係緊張，以及澳洲政府加大對中國投資的審查力度是最主要原因。

2021年2月11日，在中國農曆新年除夕之夜，悉尼歌劇院亮紅迎接中國農曆新年。（新華社）

2020年中國在澳洲的投資額大幅下降，原因主要包括澳洲政府加大對中國投資的審查力度，中澳雙邊關係緊張，以及新冠肺炎（COVID-19）疫情導致全球對外投資下滑。

最新數據顯示，2020年中國對澳洲的投資額下降61%，降至10億澳元，低於2019年的26億澳元和2016年165億澳元的峰值。

2016年是中澳關係發展的高峰年，雙方達成自貿協定。相比之下，2020年中澳僅達成了20筆交易。

澳洲政府對中國採取強硬立場，導致中澳關係持續緊張：

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澳洲國立大學（Australian National University）管理的一個跟蹤中國投資的數據庫顯示，2020年，中國對澳洲的投資僅限於三個領域，包括房地產、採礦和製造業，這與前幾年涉及所有行業的投資相比，這是一個巨大的轉變。

澳洲國立大學東亞經濟研究局主任阿姆斯特朗（Shiro Armstrong）表示，中國對澳洲投資暴跌主要反映了新冠肺炎疫情的影響，以及坎培拉對外國資金進行了更嚴格的審查，尤其是對來自中國的資金。

中國企業顧問、澳洲前任駐華大使芮捷鋭（Geoff Raby）表示：「來自（澳洲）政府的訊息是、不能更清晰明白的了，是中國的投資不受歡迎。」

2021年2月2日，澳洲總理莫里森在國會發表講話。（AP）

英國路透社稱，在中澳兩國外交爭端不斷惡化的背景下，2020年，中國在澳洲的投資下降了61%，降至澳洲國立大學所記錄6年來的最低水平。

報道援引阿姆斯特朗的觀點稱，中國對澳洲投資的降幅大於聯合國統計的新冠肺炎疫情期間全球對外直接投資42%的降幅。