一分鐘看世界｜數國關注35+初選、破除疫苗流言、看透緬甸政治

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-02 07:00

今天是3月2日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

港區國安法

香港民主派47人因初選被控違反港區國安法，美國務卿布林肯譴責港府扣押並起訴泛民人士。歐盟對此表達嚴重關切，並要求立即釋放他們。加拿大外交部長加爾諾稱對香港民主派人士的控罪感到憂慮。英國外交大臣藍韜文28日稱，對民主派人士在港區國安法下被控串謀顛覆國家政權罪深感不安。香港律政司司長鄭若驊26日在聯合國人權理事會會議上指，港區國安法實施以來，社會動盪情況減少，市民仍可享有合法自由……（點擊了解更多）

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卡舒吉被殺

美國2月26日公開解密一份情報報告，指沙特阿拉伯王儲穆罕默德2018年批准暗殺《華盛頓郵報》記者卡舒吉。華府同日宣布制裁76人，卡舒吉的未婚妻認為，報告帶來公義。人權組織期盼美國總統拜登會追究幕後黑手，但期望可能落空，皆因新政府還有更多政治考慮。沙特形容美方的報告資料和結論不實。科威特及阿聯酋27日聲援沙特。《紐約時報》指，涉參與殺害卡舒吉的特工組織曾因太忙碌，要求加發獎金……（點擊了解更多）

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緬甸政治的本質

緬甸2月28日有民眾上街反政變，聯合國人權事務高級專員公署指，警方向示威者開槍，造成至少18人死亡，是死亡人數最多的一天。亞洲多地同日有集會，聲援緬甸示威者。台北、曼谷、墨爾本、香港有人上街，揮舞代表「奶茶聯盟」標誌與旗幟。緬甸國務資政昂山素姬3月1日再被加控違反資訊發布條例。英媒指，昂山素姬領導的全國民主聯盟正計劃組建臨時政府。政變再次凸顯緬甸的政治本質……（點擊了解更多）

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疫苗流言害人不淺

西非國家加納於3月4日展開新型冠狀病毒疫苗接種計劃，總統阿庫福－阿多發表全國講話，呼籲人們不要聽信流言，希望釋除人民對疫苗的不安及疑惑。那些流聽來是荒誕但就是有人相信，有關疫苗的假資訊，可謂層出不窮……（點擊了解更多）

圖為2月20日，首批阿斯利康新冠疫苗抵達加納阿克拉機場。（Reuters）

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