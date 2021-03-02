美國安委員會提交報吿　建議採取措施避免敏感技術被中方竊取

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-02 10:43

美國國家安全人工智能安全委員會（NSCAI）3月1日向美國國會提交了一份長達756頁的報吿，將中國描述為美國在人工智能（AI）領域最強大的對手，並建議美國各研究機構採取措施防止中國竊取敏感技術。

據英國路透社3月1日報道，由Google前主席施密特（Eric Schmid）領導的NSCAI當天向美國國會提交了最終版報吿，該報吿增加了有關大學研究的部分，並且在人工智能及半導體供應鏈等高科技領域給予相關建議。

施密特表示，委員會對中國進行了大量研究後發現，中國在科技領域進行了大量的投資，並且有很多人正在有關方面工作，因此委員會在報吿中給出的建議對於美國保持科技領先地位來說是必要的。

另據NSCAI官網消息，該份報吿指出，人工智能技術對美國乃至全世界的未來至關重要，美國必須贏得在人工智能領域內同中國的競爭並且認真對待中國試圖在10年內超越美國成為該領域領導者的決心。

其中在談到如何防止中國竊取敏感技術時，報吿建議大學披露其研究經費以及與合作伙伴的關係，並且創建一個包括個人和實體訊息的數據庫用來提示風險等。

報吿長達756頁，分為 「在AI時代捍衛美國」與「贏得技術競爭」這兩個主要部分，每個部分各包括8個具體章節。