緬甸政變｜東盟外長將開會討論局勢　能否找到出路化解危機？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-02 12:35

緬甸局勢持續升級，近日爆發最大規模的流血衝突。東盟外交部長3月2日將舉行會議，討論形勢，緬甸軍政府代表也會出席。當西方國家計劃以制裁施壓的同時，這個東南亞組織能否以外交手段取得突破？

東盟是區內重要組織，連繫民主國家如印尼、共產國家如越南以及絕對君主制國家如汶萊。聯合國、美國、歐盟以至中國和亞洲國家都寄望東盟這個十國組織能夠為化解緬甸局勢找到出路。

至於東盟能否成為「救星」，現時似乎難以定論。東盟對取得共識的要求和不干擾原則讓成員國難以達成協議。任何行動都要得到成員國的同意。因此，東盟人權議員組織指東盟一直未能打擊區內侵害人權的問題。

路透社引述外交官員和分析員認為，短期而言，最可能發生的是鼓勵軍政府和反對派對話，避免流血衝突。至於長遠來說，印尼提出由東盟監察緬甸舉行新選舉，確保公平和包容不同政見人士，或有助軍政府交出權力和將緬甸重新導向民主。

圖為2021年3月2日，緬甸仰光有示威者於街頭抗議軍事政變。（美聯社）

東盟不傾向制裁緬甸

美國和部份西方國家實施制裁回應緬甸軍事政變。可是鑑於緬甸是東盟成員國，東盟幾乎不可能會對緬甸實施制裁。例如新加坡雖然是美國的密切盟友，但身為區內金融中心，政府已經表明拒絕制裁緬甸。