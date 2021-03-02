新冠肺炎｜綿花棒插肛門取樣　肛門拭子檢測真的有用？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-02 13:12

日本政府3月1日向中國外交部提出要求豁免日本國民入境中國時的「肛拭子測試」，因為會造成「巨大心理痛苦」。 所謂肛拭子測試，就是使用綿花棒插進肛門取樣的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）檢測。過程不一定痛苦，但肯定難堪。而更重要的是，這樣的肛門取樣，真的有效嗎？

圖為2月26日，法國一個完成鼻咽拭子取樣的醫護人員。若是肛門測試，那就是把這支拭子綿花棒插進且門去取樣。（Reuters）

目前進行的新冠病毒檢測，絕大部分都是從鼻咽或是深喉取樣測試。中國是已知少數（可能唯一）還會使用肛門取樣測試的國家，原因是「肛門取樣較準確」。

中國專家們曾撰寫公開論文，寫道肛門取樣比傳統方法更準確，可避免假陰性的情況。

北京佑安醫院感染綜合科副任李侗曾醫生，在接受中央電視台訪問時，表示一些無症狀的病人，可能因自身更易痊癒，在鼻咽或深喉可能會找不到病毒。但在消化道和排泄物中因病毒存在時間更長，使用肛拭子進行核酸檢測，可以降低檢測遺漏的情況。

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如此的說法並非沒有根據，事實新冠病毒入侵人體細胞，會經過一個名為「ACE2」的受體，在腸道ACE2受體十分多。而在腸道是確實可以發現新冠病毒，這亦解釋了為何可以在人體的糞便中，或污水渠中找到新冠病毒的蹤跡。

不過，外間對是否使用肛拭子測試是更好的檢測方法未有統一答案，特別是如此的方法容易引起尷尬及心理負擔。倫敦大學微生物學教授聖蒂尼（Joanne Santini）認同肛拭子是一種可行的測試方法，但他建議直接糞便取樣會更合適：「留糞便測試是很多測試的一環，很多人都做過，而且可以自行完成。而且留便測試非侵入性，可減少痛苦。」