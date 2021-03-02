阿斯利康疫苗｜法德獲逾百萬劑　接種人數卻少　法國放寬長者施打

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-02 19:17

香港預先採購的新冠肺炎疫苗中，藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的疫苗尚未運來香港，同款疫苗在歐洲多國則已開始大規模接種，但法國、德國都面對「疫苗已運到，接種人數卻不足」的現象，與疫苗效用遭質疑有關。兩國為免做「疫苗大嘥鬼」，正設法呼籲民眾接種，其中巴黎政府3月1日放寬讓65歲至74歲高齡者接種阿斯利康疫苗。

法德均有逾百萬劑未使用

法國媒體報道，根據衛生部數字，截至2月底，有170萬劑阿斯利康疫苗運抵法國，但只有27.3萬劑已經施打。

德國也有類似情況，截至2月23日，145萬劑阿斯利康疫苗已到達目的地，但僅有24萬劑已經使用。

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為何有疫苗卻無人接種？

阿斯利康疫苗之前在歐洲經歷遭受質疑的風波，包括歐洲多國不建議長者接種，指這款疫苗對長者的測試數據不足，其後又有研究指，阿斯利康疫苗對在南非流行的變種病毒功效有限等。

法國醫生工會領袖巴蒂斯托尼（Jacques Battistoni）批評，出現廣泛對阿斯利康疫苗的「猛擊」，導致這麼多疫苗無人使用。

疫苗在醫院的接種計劃也遇阻，由於部分醫護人員在接種後出現短暫副作用而要告假，令不堪負荷的醫療系統面臨更大壓力，法國部分醫院決定減慢接種進度，德國更傳出部分醫護人員拒絕接種阿斯利康疫苗的消息。

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法德設法鼓勵民眾接種

法國與德國政府如今都正呼籲民眾接種疫苗，並希望說服民眾阿斯利康疫苗的效用不輸其他疫苗。法國政府3月1日擴大阿斯利康疫苗的接種人群，即批准65歲至74歲民眾接種。

德國衞生部長施潘（Jens Spahn）2月底則曾回應指，留意到接種阿斯利康疫苗的預約沒有爆滿，他稱「從我們立場來說，有疫苗供應但不去使用，這是錯誤的。」