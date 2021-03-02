37歲中國教師在英國遭圍毆　被罵「中國病毒」與「滾出這個國家」

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-02 18:18

一名在英國任教的中國籍教師王鵬（譯名），在慢跑時遭4名身分不明的男子以言語挑釁，「中國病毒」、「滾出這個國家」。4名男子除言語攻擊外，還將王鵬踹倒在地圍毆，導致王鵬面部受傷，口鼻都滲出血液，緊急送醫處理。

《人民日報》報道，綜合英國廣播公司（BBC）、ITV news消息，這名37歲的中國男子名叫王鵬，是英國修咸頓大學（University of Southampton）的一名講師。他在英格蘭東南部修咸頓的郊區伍爾斯頓慢跑時，遭到4名男子毆打。王鵬被踢倒在地，面部受傷嚴重，鼻子和嘴巴流了很多血。

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王鵬事後透露，4名男子用「中國病毒」、「滾出這個國家」等帶有種族歧視的言語以及髒話向他挑釁。對於這宗攻擊事件，王鵬表示：「不再和之前一樣覺得這裏安全，我擔心，如果事件發生時我和我的孩子在一起會是怎樣。」

據了解，王鵬於2014年前往修咸頓大學任教，成為財務管理系的講師。對於這宗攻擊事件，修咸頓校方稱，這是一次「駭人聽聞的無端攻擊」，將與警方保持密切聯繫以查明真相。

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