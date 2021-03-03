新冠肺炎丨澳洲研發出全球首種可90秒內消除新冠病毒的消毒劑

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澳洲企業研發全球首種可在90秒內消除新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的消毒噴劑及搓手液。部分行業及工作場所可於3月3日起優先使用新產品。

據7 News報道，消毒劑名為VIROClear，治療用品管理局（TGA）2月快速作出處理後，已經批准使用它。

消毒劑由企業BioInnovate用灌木檸檬及洋甘菊提取物研發，它不含酒精、無毒及無刺激性。企業主席馬克道加爾德（Ross Macdougald）指，它消除新冠病毒、病菌及細菌的速度比市面上所有產品快7倍。

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全國550萬名優先行業及學校、大學、護老院和招待場所等處所的成員，3日起可使用新產品。企業最早可於3月底起，向更廣泛的群體提供新消毒劑。

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