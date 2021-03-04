一分鐘看世界｜你要知的疫苗副作用、緬甸示威38死、科莫跌下神壇

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-04 07:00

今天是3月4日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

新冠疫苗副作用

香港出現有民眾在接種疫苗後死亡的個案，引發公眾關注，在日本、韓國也有同類個案發生，各地正調查個案死亡。外界關注疫苗副作用問題，事實上，適度的疫苗副作用屬常見且正常的事，據美國專家指，接種第二劑疫苗後會出現更強的副作用，原來同屬正常……（點擊了解更多）

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

緬甸示威38死

緬甸總統溫敏遭加控2項罪名後，3月3日繼續有大批民眾示威反對軍方政變，軍警再開槍驅散示威者。聯合國緬甸問題專員指，有最少38人在示威中死亡。。分析認為，緬甸或許正處在最危險的時候，而局勢也牽動亞洲棋局參與者……（點擊了解更多）

科莫性騷擾醜聞

大約一年前，新冠肺炎於美國開始蔓延，紐約州長科莫透過每日疫情記者會發布最新資訊，甚至還因此贏得國際艾美獎，但近來一連串的性騷擾醜聞，導致這位「抗疫英雄」如今淪為「過街老鼠」，他雖然公開道歉，但政途會不會到此為止……（點擊了解更多）

科莫前助理博伊蘭的照片，點擊圖集瀏覽：

美國與沙特關係

美國國務院表示正在「重新校準」與沙特阿拉伯的雙邊關係，又收緊對沙特軍售方面的控制，但分析認為，面對沙特阿拉伯這樣重要的地區盟友，在人權民主和美國利益之間，美國政府也要選擇美國自己的經濟和安全利益......（點擊了解更多）

卡舒吉2018月10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後證實遭到殺害。（AP）

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