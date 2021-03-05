一分鐘看世界｜拜登外交盲點、德州口罩令、梅根重蹈戴妃覆轍？

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-05 07:00

今天是3月5日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國外交新政

美國總統拜登發布任內第一份國家安全戰略指南，稱美國並將捍衛民主。美國國務卿布林肯也發表首場外交政策演說，將因應中國挑戰列入8大優先工作。布林肯在演說中指出，美國不再以昂貴的軍事介入推動政權更迭，然而在實制傳播民主之際，美國在緬甸政改與俄國反對派領袖納瓦利尼被毒害和收監的兩件事都用過這手法，但兩者都難見成效。布林肯及美國似乎忽略了一點……（點擊了解更多）

緬甸政變：華裔少女鄧家希（Deng Jia Xi，音譯，另有指她名為Ma Kyal Sin）3月3日在曼德勒示威，圖為她頭部中槍前被拍的照片。（Ap）

美國另一場人禍？

美國德州於不足兩周前仍處於重大災難狀態，受連日來罕見暴風雪天氣影響癱瘓電網，導致最少40人死亡。殷鑑不遠，德州共和黨籍州長阿博特日前簽署行政命令，於本月10日起取消口罩強制佩戴令，不過有大企業如星巴克及Target等不願跟隨，更有護士在接受美媒訪問時稱，州政府此舉或會令疫情再次惡化……（點擊了解更多）

阿博特認為，「是時候百分百開放德州」。(AP)

Google改制的影響

公司3月3日宣布將在2022年停止跟蹤用戶瀏覽網頁習慣，它不再依賴第三方Cookies，並承諾不會再追蹤用戶資訊，解決長久以來的私隱問題，但這不代表Google沒有替代方案。一個名叫「私隱沙盒」（Privacy Sandbox）的項目，成功讓Google開發出一個名為FLoC的方案，究竟它是什麼……（點擊了解更多）

圖為2019年11月18日，法國巴黎Google辦公室顯示公司的標誌。（美聯社）

王室暗中鬥法？

在英國菲臘親王心臟手術順利完成、王室中人多鬆一口氣之際，另一個「火頭」已在本周日在等着白金漢宮處理。他的孫兒和孫媳、哈里王子與夫人梅根的獨家訪問在美國時間7日播出。白金漢宮3日稱會調查梅根涉欺凌，時間之巧合，令人猜想王室是否「提前佈陣」。梅根的奶奶，已故戴安娜王妃也曾接受電視訪問爆料，如今梅根重回幕前自白，是否會重踏戴妃舊路，與王室關係將無法重來……（點擊了解更多）

中國疫苗策略

中國是全球疫苗供應大國。為什麼會出現疫苗供應大國，本國接種率低的狀況？中國在歐美堅決反對的放棄疫苗知識產權議案上並未有明確表態，避免站在美歐對立面，並無大破大立改變全球公共衛生領域秩序的打算，而是在低調盡最大可能供應疫苗。這種做法如果協調得當，將可一舉兩得……（點擊了解更多）

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