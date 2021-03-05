趙小蘭被指以權謀私　助家人與中國公司做生意　美國司法部拒查

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-05 23:03

美媒3月4日稱一份文件顯示，美國監察長辦公室此前提出對特朗普（Donald Trump）政府時期的華裔交通部長趙小蘭（Elaine Chao）可能濫用職權，與中國存在秘密聯繫一事展開審查，但美國司法部拒絕調查或起訴趙小蘭，稱沒證據顯示有違法行為。

據美國全國公共廣播電台（NPR）3月4日報道，根據美國交通部監察長辦公室3日發報吿，在擔任特朗普政府的運輸部長期間，趙小蘭多次利用其職位便利，幫助家人經營一間航運公司，它與中國企業有廣泛業務來往，這有可能違反聯邦道德法。

趙小蘭是美國參議院少數派領導麥康奈爾（Mitch McConnell）的妻子。

2020年1月15日，中美第一階段貿易協議在美國華盛頓白宮東廳舉行簽署儀式，趙小蘭（中）出席。（AP）

交通部監察長辦公室度趙小蘭進行的調查細節，在這份報吿中被詳細展現。監察長2020年12月將調查結果轉交司法部。但是，隨着美國政府的換屆，司法部以「沒有理由」為由拒絕公開調查。

此前，在有新聞報道了趙小蘭與家人與中國公司有關聯一事後，美國運輸部監督機構對此事進行調查。這包括2017年趙小蘭對中國訪問，她指示職員讓她的父親、妹妹及妹夫與她一起參加高級別的會議。不過這行程最終取消。

聯邦道德法禁止員工利用公職謀取私利，該報吿沒有提供正式的結論稱趙小蘭違反了聯邦道德法，但確實強調一些值得進一步審查的事例。報吿提到，檢察官承認此案可能存在有待解決的道德或行政問題，但並不存在開展刑事調查的條件。

趙小蘭的發言人在一份聲明中說，該報吿對趙小蘭進行毫無根據的指控。