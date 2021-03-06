拜登與馮德萊恩同意暫停互徵關稅　歐美尋求化解飛機補貼長期爭議

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-06 06:08

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月5日與美國總統拜登（Joe Biden）通話，雙方同意在長達16年的飛機補貼爭議上取得共識，暫停互向對方徵收關稅的措施。

馮德萊恩在聲明表示，歐美雙方會暫停徵收關稅四個月，並承諾專注於化解分歧。她形容，這是為雙方長年經濟合作帶來正面訊息，是大西洋兩岸工商業界的好消息。

另外她亦提到，已經邀請拜登在5月21日訪問羅馬，出席全球衛生峰會，討論應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情。

美國波音公司的737 MAX客機6月29日在華盛頓州完成第一場重新認證的試飛。圖為這部客機當天在西雅圖市的波音機場著陸。（Reuters）

美國與歐盟長年就補貼飛機製造公司問題爭吵，2019年世貿裁定歐盟非法向空中巴士（Airbus）公司補貼，授權美國向歐盟徵收75億美元關稅。不過世貿之後亦裁定美國非法補貼飛機製造商波音公司（Boeing），並批准歐盟向美國徵收關稅報復，

不過拜登上台後，表明有意修補與歐洲關係，因此促進今次的共識。而白宮的聲明則提到，除了關稅問題外，雙方亦同意在中國、俄羅斯、白羅斯、烏克蘭及巴爾幹半島等共同利益的議題上合作。