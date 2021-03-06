英國準備公布後脫歐時代外交政策　重返印太地區應對中國

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-06 06:00

英國政府會在3月16日公布後脫歐時代的國防及外交政策評估，有當地傳媒5日報道，倫敦方面會將重心放在印太地區，聯合區內民主體制應對中國。

有關報告受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，再三延遲至3月16日公布，《衛報》 （The Guardian）取得部分內容，當中包括向「具面對中國能力」投資，以及更了解和回應中國構成的有系統挑戰等。

報告指，英國會加強參與印太地區事務，並增加定期派遣海外兵力，和提升偵測、阻止及應對國家威脅。當中主要事項牽涉到航母「伊利沙伯女王號」（HMS Queen Elizabeth，R08）的部署安排。該航母準備前往太平洋，而且有可能部署在南海水域。

另外報道引用一份政府公務員內部簡報稱，首相約翰遜（Boris Johnson）會在報告上宣布改革世界衛生組織（WHO）的計劃，以及重申美國是英國最重要盟友等。而在脫歐問題上，歐洲雖然是英國利益的一部份，但應準備與對方背道而馳。

至於國防白皮書方面，估計英國政府會縮減陸軍人數，由目標的8.2萬人，減至7.25萬人，同時可能將日漸老化的挑戰者（Challenger）坦克數目削減大約三分一。