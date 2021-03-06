英國王室｜梅根控訴屢遭抹黑超悲慘　直指幕後黑手是這兩人

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-06 13:03

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）對王室的不滿達到頂點，兩人即將在下周一播出的奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪中一吐心裡怨氣，王室也立刻反制，甚至不惜炒作前工作人員控訴梅根霸凌的電子郵件，雙方你來我往，正面交鋒，在這種惡劣的氣氛下，英國媒體火上加油，稱梅根堅信抹黑自己的罪魁禍首就是嫂嫂凱特、婆婆卡米拉、公公查理斯身旁的人員，因為王室「鋒頭不得凌駕君主和王儲」的傳統，造成她和哈里被多方打壓。

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去年梅根曾被傳在婚禮前的試衣過程中對凱特的人員無禮，除了凱特當場發飆，最後更被氣哭，讓外界對她很不諒解，英國《每日郵報》報道，她認定這就是凱特身邊的人員刻意抹黑，她還懷疑查理斯王子與妻子卡米拉身旁也有一堆人蓄意陷害她，怕她和哈里的新聞熱度遠超過其他王室重要成員、比伊利沙伯二世還出鋒頭。梅根還氣王室一直不斷逼她和哈里噤聲，動不動就刻意破壞他們形象，對王室人員的怒火升至最高點，決心豁出去跟他們槓上。

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對於被控會霸凌王室工作人員，梅根發聲明否認到底，也抱怨英國媒體被王室拿來當對付她與哈里的工具，已有失中立。本來梅根與凱特雖然年歲相仿、又都是王室媳婦，王室一直希望兩人變成最親密的戰友，彼此互相扶持，不料兩人個性大不同，硬是增加相處時間也擦不出友誼的火花，反而因為凱特身為未來英國國王之妻，備受王室人員呵護，對梅根大小眼又常常無視她的需求，讓美式重視平等、自我教育下長大的梅根一點都不能忍受，才會使摩擦變得愈來愈大，終至無法收拾。

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