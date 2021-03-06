緬甸示威第32天：逾600警加入公民抗命　約30人逃印度求庇

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-06 19:21

緬甸反政變示威在3月6日踏入第33天，聯合國特使呼籲安理會採取行動後，緬甸安全部隊在繼續用催淚彈及閃光彈驅散國內示威。另外，有逾600名警員加入不合作運動。有警員到印度尋求庇護，緬甸其後去信印度要求移交有關人士。

緬甸全國多個城市6日有示威，包括仰光（Yangon）、密支那（Myitkyina）、土瓦（Dawei）及敏建（Myingyan）。路透社6日引述當地媒體報道指，警方發射催淚彈及閃光彈驅散仰光Sanchaung地區的示威者。

該國自2月2日以來已有多人死傷。聯合國指出，累計有逾50人死亡，而在最嚴重的一天——3月3日最少有38人喪生。緬甸的援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，截至4日，有最少1,507人已被拘捕、起訴或判刑。

緬甸反政變示威：圖為3月6日緬甸示威者在城市曼德勒出席抗議活動。（AP）

特使要求安全會行動

聯合國緬甸問題特使比爾格納（Christine Schraner Burgener）3月5日要求安全理事會採取行動，恢復當地民主。

安理會同日舉行閉門會議，不過未有馬上採取進一步行動。中國常駐聯合國代表張軍表示，國際社會應當在尊重緬甸主權、政治獨立、領土完整和國家統一的前提下，幫助緬甸相關各方按照緬甸人民意願和利益開展對話與和解。

高級警官「倒戈」

緬甸安全部隊2月底加強鎮壓後，辭職的警員人數急升。目前有逾600名警官已加入公民打命運動。仰光警署的警官Tin Min Tun也加入，在警界帶來巨大影響，他在社交媒體Facebook指，自己不再想為軍政府工作。Tin Min Tun是迄今首位加入公民抗命的高級警察。

有警員選擇辭職和不服從，亦有警員選擇暫離國家。路透社6日報道，有約30名警員及其家屬跨過邊境到印度尋求庇護。報道引述印度城鎮金帕伊（Champhai）的官員同日指，緬甸有關部門去信要求他們扣留8名抵達印度領土的緬甸警員，並將其移交緬甸。