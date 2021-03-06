美國參議院批准失業救濟金　每周300美元發至9月6日

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-06 18:55

美國參議院在美國時間3月6日早上，對總統拜登（Joe Biden）規模達1.9萬億美元的刺激經濟計劃，批准民主黨「妥協版」失業救濟措施。凡因疫情而失業的美國打工仔，每周可領300美元的補助，至9月6日。

這修正法案取代較早時參院採納的共和黨版本，即是失業救濟金每周300美元，但發放期較短（至7月18日止）的方案。

拜登力推的刺激經濟方案，將投入4150億美元加強應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情與推出疫苗，並挹注約1萬億美元直接援助家庭，約4400億美元將支援受疫情影響最大的小企業及社區。

美國媒體此前報道該國「派錢」的情況，很多美國公民將收到1400美元現金，加上2020年12月國會通過的600美元，每人總計可領2000美元。失業救濟保險將由目前每周300美元增至到400美元，且將延長實施。

圖為美國參議員曼欽（Joe Manchin，左）3月5日前往華盛頓國會大廈裏的會議廳。（AP）

參議院正就一連串棘手的修正案表決，它們會在美國時間6日持續。失業救濟金是刺激經濟方案表決前，參議員面臨的一大障礙。法案通過後，將回到眾議院進行表決，之後再交拜登簽署生效。

民主黨需參院全員50票才能讓方案通過，是一票都不能少，但代表西維珍尼亞州的民主黨參議員曼欽擔心大規模的紓困方案會令經濟過熱。

曼欽當天與參議院領袖打破9小時僵局達成協議。「妥協版」方案是救濟金從原本每周400美元減少至每周300美元，但日期從8月29日延長至9月6日。2020年打工仔們收到的10,200美元的救濟金將免稅。

曼欽最終在美國時間5日傍晚稱：「我們已經達成共識，使經濟能夠快速反彈，同時也保護那些接受失業救濟金的人明年免受意料以外的稅單打擊」。