一分鐘看世界｜梅根震撼彈、全民接種路遠？美擬延遲撤出阿富汗？

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-09 07:00

今天是3月9日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

緬甸政變

緬甸示威來到3月8日，已持續35天，軍方強力鎮壓之勢有增無減。保安部隊接管國內一些地方的醫院及大學；北部克欽邦（Kachin）首府密支那（Myitkyina）有兩名示威者死於警員槍下；國營電視台MRTV稱，有5間媒體公司被吊銷牌照，它們都是有報道示威的媒體。聯合國呼籲緬甸警方讓被困在仰光的示威者離去。與此同時澳洲、歐盟都有動作，意圖對緬甸施壓。

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梅根哈里專訪訴苦

英國哈里王子與夫人梅根的訪問在美國時間7日播出，內容看來比外界預期的更震撼，包括梅根受不了王室成員的生活，稱王室沒有保護他們；她曾有自殺念頭。有王室中人討論兩人長子阿奇出生後的膚色會有多黑。夫妻倆認為，阿奇的要非裔血統或是導致他不獲「王子」銜頭的原因。哈里則在訪問中全程為愛妻護航，更說如其母戴安娜王妃仍在生，也會為他們遭遇感憤怒。

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疫苗接種速度

經濟學人智庫一份預測表示，全球的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃，可能要待2023年才有機會完成。以色列的接種速度理想，迄今已有40%人口接種了新冠疫苗，政府3月7日起向已注射疫苗人士開放餐廳、酒吧及咖啡廳。惟多地出現接種者死亡或不適的個案，奧地利7日指，當地有女性接種疫苗後死亡。韓國同日稱，2名護士接種完第一劑疫苗後，對新冠病毒呈陽性反應……（點擊了解更多）

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三八婦女節

3月8日是國際婦女節，其由來與1908年美國的一場遊行有關，還要歸功於德國女權先鋒蔡特金。她1910年在丹麥哥本哈根出席國際勞工婦女會議時，提出將婦女節列為國際活動。俄羅斯總統普京8日感謝女性醫護人員，強調她們在對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）方面，作出了重大貢獻……（點擊了解更多）

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美國對阿新政策

有阿富汗媒體引述文件報道稱，美國建議阿富汗政府與塔利班成立聯合政府，但已遭喀布爾擺出「落閘」的姿態以及塔利班予以拒絕。此外美國國務卿布林肯在致函阿富汗總統加尼內容亦曝光，他警告美軍及北約一旦撤出阿富汗，表示想讓美國繼續駐塔利班或會捲土重來，守阿富汗。美軍會否如2020年華府及塔利班所簽協議般，在5月1日前完全撤出阿國，已成未知之數……（點擊了解更多）

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