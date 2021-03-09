一分鐘看世界｜梅根震撼彈、全民接種路遠？美擬延遲撤出阿富汗？

即時國際
撰文：
最後更新日期：

今天是3月9日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

緬甸政變

緬甸示威來到3月8日，已持續35天，軍方強力鎮壓之勢有增無減。保安部隊接管國內一些地方的醫院及大學；北部克欽邦（Kachin）首府密支那（Myitkyina）有兩名示威者死於警員槍下；國營電視台MRTV稱，有5間媒體公司被吊銷牌照，它們都是有報道示威的媒體。聯合國呼籲緬甸警方讓被困在仰光的示威者離去。與此同時澳洲歐盟都有動作，意圖對緬甸施壓。

↓更多有關緬甸政變的照片，請點擊放大觀看：

梅根哈里專訪訴苦

英國哈里王子與夫人梅根的訪問在美國時間7日播出，內容看來比外界預期的更震撼，包括梅根受不了王室成員的生活，稱王室沒有保護他們；她曾有自殺念頭有王室中人討論兩人長子阿奇出生後的膚色會有多黑。夫妻倆認為，阿奇的要非裔血統或是導致他不獲「王子」銜頭的原因。哈里則在訪問中全程為愛妻護航，更說如其母戴安娜王妃仍在生，也會為他們遭遇感憤怒。

+17
+17
+17

疫苗接種速度

經濟學人智庫一份預測表示，全球的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃，可能要待2023年才有機會完成。以色列的接種速度理想，迄今已有40%人口接種了新冠疫苗，政府3月7日起向已注射疫苗人士開放餐廳、酒吧及咖啡廳。惟多地出現接種者死亡或不適的個案，奧地利7日指，當地有女性接種疫苗後死亡。韓國同日稱，2名護士接種完第一劑疫苗後，對新冠病毒呈陽性反應……（點擊了解更多

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

三八婦女節

3月8日是國際婦女節，其由來與1908年美國的一場遊行有關，還要歸功於德國女權先鋒蔡特金。她1910年在丹麥哥本哈根出席國際勞工婦女會議時，提出將婦女節列為國際活動。俄羅斯總統普京8日感謝女性醫護人員，強調她們在對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）方面，作出了重大貢獻……（點擊了解更多

↓更多有關三八婦女節的照片，請點擊放大觀看：

美國對阿新政策

有阿富汗媒體引述文件報道稱，美國建議阿富汗政府與塔利班成立聯合政府，但已遭喀布爾擺出「落閘」的姿態以及塔利班予以拒絕。此外美國國務卿布林肯在致函阿富汗總統加尼內容亦曝光，他警告美軍及北約一旦撤出阿富汗，表示想讓美國繼續駐塔利班或會捲土重來，守阿富汗。美軍會否如2020年華府及塔利班所簽協議般，在5月1日前完全撤出阿國，已成未知之數……（點擊了解更多

編輯精選

西方對華政策・中｜歐盟為何拒絕「聯美抗中」？

緬甸政變・一｜思變的緬甸人看政變：沒有人想國家走回頭路

教宗千年首訪伊拉克　傳遞多少政教密碼

必看話題文章

美國12歲男童　一小時內持槍企圖搶4架車被捕

英國「幽靈船」照片瘋傳　海面上空驚現漂浮貨輪　專家：海市蜃樓

泰國5歲雙胞胎被父母「逼婚」：他們前世是無法修成正果的戀人

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。