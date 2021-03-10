一分鐘看世界｜哈里梅根爆料後果、疫苗護照有何障礙、CGTN遭罰款

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-10 07:00

今天是3月10日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

哈里梅根爆料後果

英國哈里王子與妻子梅根接受名嘴專訪的節目播出後，在全球引起哄動，不但英國首相要回應，澳洲前總理也趁機「加把口」，但在輿論上，英美媒體的反應大不同，尤其是梅根對王室有成員涉嫌種族歧視、阿奇不獲王子頭銜的指控，其中對訪問內容大肆批評的英國名主持摩根（Piers Morgan）遭到各方抨擊，令他最終被迫離開主持已久的節目。英國國內傳出消息，王室官員在專訪播出前召開會議，討論哈里與梅根未遵守協議，不配擁有頭銜。而女王相隔兩天後，亦終於正式表態……（點擊了解更多）

美國CBS在3月7日播出梅根及哈里王子的訪問片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

懶人包｜梅根與哈里王子大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

疫苗護照有何障礙

隨着各國積極展開疫苗計劃，多國開始積極研究「疫苗護照」，除了歐盟有意在3月內推出，中國也擬推國產的國際旅行健康證明。但據美國媒體分析，疫苗護照也面對三大障礙，包括在健康風險方面、實際操作方面及道德方面……（點擊了解更多）

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

CGTN遭罰款

英國通訊管理局向中國央視旗下的中國環球電視網（CGTN）罰款22.5萬英鎊，指CGTN在報道香港反修例示威及英籍私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）被捕事件違反公平、私隱和公正的規定……（點擊了解更多）

圖為2月5日，為於北京的中央電視台（CCTV）大樓。（Reuters）

緬甸示威者遭圍困

緬甸軍警包圍仰光三橋區並搜捕示威者，據報有數以百計被困的年輕示威者已經離開，報道提及，約有50人在搜捕行動期間被捕。分析認為，與現代緬甸民主政體一起成長的「Z世代」示威者，沒有在街頭親身經歷過槍林彈雨，首歷鐵腕鎮壓，根本不知道接下來抗爭運動應該如何走下去......（點擊了解更多）

↓一名修女乞求警員不要對示威者開槍↓

A nun stands between police and anti-coup protesters in Myitkyina, Myanmar today. #WhatsHappeningInMyanmar from Myitkyina News Journal pic.twitter.com/T2JhNsjekI — Matthew Tostevin (@TostevinM) March 7, 2021

編輯精選

法國教師遭斬首案因一個謊言而起？ 13歲女童承認作出虛假指控

日本奧運：男權政治下的女權騷

阿拉伯世界鮮見的訪客：教宗方濟各任重道遠之旅

必看話題文章

拜登失憶症發作？疑忘記防長名字 稱「管理這個機構的那人」

拜登愛犬咬傷保安人員 「第一狗狗」被迫離開白宮返老家

浴室吹出怪風？美國女租客驚揭鏡後藏「密室」 拿起鎚仔獨自勇闖

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。