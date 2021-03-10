王毅同波蘭外長通話　討論抗疫及香港等議題

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-10 02:12

中國外長王毅3月9日應約同波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）通話，討論兩國關係、合作抗疫等議題，期間亦談及香港及新疆等問題。王毅強調，中國展開國際疫苗合作並沒有附帶政治條件或任何私利，其目的只為戰勝病毒並構建人類衛生健康共同體。

中國外交部公布有關通話消息，王毅提到，兩國元首在上周通話，增進雙方互信，並就加強中國—中東歐國家合作、攜手戰勝疫情等達成重要共識。

他指出，北京方面向世界宣示未來致力於將疫苗作為全球公共產品，展開疫苗國際合作是應各國需要，從不附帶政治條件，也沒有任何私利。他強調目的只是為了人類攜手戰勝病毒，構建人類衛生健康共同體。

王毅提到，疫情爆發以來，兩國雙方在分享抗疫經驗、採購關鍵防疫物資、推動復工復產等方面展開良好合作，中國將繼續支持波蘭政府和人民為有效控制疫情、保持經濟社會正常運轉所付出的努力。

另外王毅亦向拉烏闡述北京對香港及新疆問題的立場，強調不干涉內政是聯合國憲章的規定，亦是國際關係基本準則，他相信波蘭和其他國家都能秉持客觀立場，採取公正態度。

拉烏則祝賀中國經濟發展成就和疫情防控成果，並讚賞中國致力於將疫苗作為全球公共產品的承諾。他表示華沙政府重視發展對華關係，願意加強雙方在經貿、抗疫等方面合作，共同推進中國—中東歐國家合作，並稱尊重中國的主權和領土完整。