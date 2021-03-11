一分鐘看世界｜311大地震十周年、英國王室危機、美國1.9萬億方案

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-11 07:00

今天是3月11日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

311地震十周年

2021年3月11日為日本「311大地震」10周年，除了核災遺留的大量問題尚待解決，事至今日，當年受地震及海嘯破壞的東北部災區仍然有不少災民面對精神健康問題，需要地方政府及專家支援，他們出現問題的原因都離不開「孤獨」……（點擊了解更多）

在2011年3月11日的日本大地震中，其中一個不幸逝去的年輕生命是小女孩愛梨，她的母親向媒體展示愛女的照片（Reuters）

↓有關311地震日本東北部災區的照片，請點擊放大觀看：

+ 4 + 4 + 4

英國王室危機

哈里王子與妻子梅根接受美國名嘴專訪大爆王室內幕，甚至指控王室的「企業」文化，被視為是英國王室「繼戴妃事件後的最大危機」，這除了是民間口舌之爭，也牽涉王室存廢之討論，仍以英女王為元首的英聯邦國家如澳洲與新西蘭，社會早就存在轉向共和制的想法，哈里與梅根這次「核選項」，會否動搖英聯邦……（點擊了解更多）

想回顧更多有關哈里與梅根的新聞，請點擊放大觀看：

+ 5 + 5 + 5

疫苗材料短缺

美國強生研發的單劑新冠疫苗料3月11日取得歐洲藥品管理局（EMA）使用授權，惟英媒3月9日引述歐盟官員稱，強生因材料及設備供短缺，或導致本擬第二季向歐盟交付5500萬劑的計劃受影響。英國智庫指出，疫苗原材料短缺，令供應鏈面臨挑戰……（點擊了解更多）

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

美國的新救市方案

美國眾議院3月10日表決1.9億美元疫情援助方案，即使有一名民主黨議員倒戈反對，但最終以220對211票的情況下成功闖關，白宮表示，總統拜登（Joe Biden）計劃在12日簽署，令當地民眾帶來及時雨……（點擊了解更多）

緬甸局勢

緬甸軍方自2月1日發動政變後，民眾連日上街示威及罷工，引來軍警加強鎮壓，也有逃職警察不願向群眾開槍，選擇辭職逃往印度。一位緬甸華人張先生吿訴《香港01》，軍方完全不理會國際輿論，對於示威者採取更強硬的壓制手腕，在他看來，示威者也不會因為軍方的強力措施而退縮......（點擊了解更多）

圖為自稱緬甸警員的塔彭展示自已穿制服的照片。他稱自己因拒絕服從上級命令，開槍將示威者打到死，於是逃離國家，3月9日進入印度。（Reuters）

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