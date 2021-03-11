緬甸政變｜軍方軟化？釋放千多示威者　若開軍自恐怖組織名單除名

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-11 19:29

緬甸國營媒體3月11日報道，本名列恐怖組織名單若開軍（Arakan Army）因已停止襲擊行動，軍方同日起將它除名，協助在全國各地建立和平。此事發生在軍方致力打擊境內反政變示威，以及聯合國安理會發聲明譴責緬軍暴力之際。

路透社11日引述緬甸國營媒體Mirror Daily稱，若開軍在3月11日被除名。若開軍發言人對消息反應正面。

緬甸反政變示威：圖為3月11日緬甸仰光的民眾拿着磚頭，協助示威者在路上設置路障。（AP）

若開軍是一支少數民族武裝部隊，2009年成立，主要由若開族人組成。過去2年它為反抗政府軍，兩者時有交戰。若開邦（Rakhine State）尋求擁有更大自治權。

昂山素姬（Aung San Suu Kyi）政府2020年列若開軍為恐怖組織。她是緬甸前國務資政。2月1日緬甸軍方發動政變後，她以及一些政府官員被解除職務。

軍方看來藉一連串行動釋出訊號，當中包括釋放千多名示威者，以及撤銷認定「若開軍」是恐怖組織等。這些都是發生在聯合國的行動後。

軍方在11日下午稱緬甸的情況不應成為國際社會擔憂的事，以及稱西方國家的假設是錯的的。

軍方管治委員會發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）確認軍方已僱用一名說客去應對國際的誤解，並稱軍方是有紀律，以及在有需要時才使用武力。

他說緬甸是走在真的民主道路之上，以及想進行合作。