新冠疫苗丨歐盟有血栓個案　丹麥挪威冰島暫停使用阿斯利康產品

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-11 23:29

丹麥有人在接種英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和牛津大學（University of Oxford）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後出現血栓。衞生部門3月11日稱，會暫停使這用它14天。挪威及冰島同日宣布暫停使用所有牛津-阿斯利康疫苗。

丹麥1名60歲女子死亡，她生前曾接種疫苗。衛生部門發聲明稱，現時稱事件與牛津-阿斯利康疫苗有關是言之過早。部門稱現時尚未能肯定接種與血栓有關連。

丹麥衞生部長霍伊尼克（Magnus Heunicke）稱暫停使用疫苗是預防措施。他說在得出結論之前（即是「接種與血栓是否有關」），「我們雖及時以及小心應對」。

奧地利數天前宣布停止使用批次編號為ABV5300的針劑，因1名49歲女子3月7日死亡，死因是血栓。她10天前接種新冠疫苗，另1名注射同批次疫苗的人因肺部有血栓入院。

意大利新冠肺炎疫情：圖為3月10日羅馬一名保健員為一男子接種阿斯利康疫苗。（AP）

愛沙尼亞（Estonia）、拉脫維亞（Latvia）、立陶宛（Lithuania）及盧森堡（Luxembourg）亦已停用這一批次的疫苗。這個批次有100萬劑，並已運往17個歐盟國家，包括奧地利及丹麥。

阿斯利康11日發聲明稱，疫苗安全性已在人體試驗中進行了廣泛研究，而經同行評審的數據證實疫苗總體上有良好的耐受性。

歐洲藥物管理局（EMA）稱，截至3月9日，在歐盟經濟區（EEA）內300萬已接種人士中，之後有22人出現血栓。EMA的安全委員會正在檢視奧地利的個案，但稱無迹象顯示疫苗導致這些未有被列為副作用的狀況。