一分鐘看世界｜中美2+2會議、英國威廉王子表態、福島311地震遺害

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-12 07:00

今天是3月12日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

中美2+2會議

在美日印澳的四方安全對話首腦峰會前夕，中美正式公布兩國也將舉行「2+2」會議，定於3月18日在阿拉斯加舉行，中方由楊潔篪與王毅出席，美方代表則是布林肯與沙利文，這將是拜登執政以來，中美兩國高層首次舉行面對面接觸，白宮先預告，將提到嚴重分歧議題……（點擊了解更多）

美媒稱，此次中美高層會晤，王毅和楊潔篪希望中美關係得到緩和。圖為2021年3月7日，中國國務委員、外交部長王毅出席全國兩會記者會。（中國外交部）

英國威廉王子表態

英國哈里王子與妻子梅根接受美國名嘴專訪大爆王室內幕，並指控存在種族歧視後，威廉王子首度開腔回應，否認英國王室家庭是種族主義者。在此風波上，既有分析認為事件反映英國這24年來毫無進步，也有指這宗醜聞本身也突顯了王室的戲劇式存在……（點擊了解更多）

美國CBS在3月7日播出梅根及哈里王子的訪問片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

福島地震遺害

在2021年3月11日，日本全國悼念10年前福島311大地震的死難者，有母親受訪談未曾放途尋找失蹤的愛女。日本的地理環境影響其國家發展，有3個地理事實深刻地塑造了日本的精神：可耕地很少的山區地形、能支持沿海經濟的綿長海岸線，以及地震活動頻繁的地質，這三個不同因素是如何影響日本人……（點擊了解更多）

↓有關311地震日本東北部災區的照片，請點擊放大觀看：

+ 4 + 4 + 4

緬甸示威再多7死

緬甸民眾繼續上街示威抗議軍政府，3月11日全國有至少7人死亡，國際特赦組織批評緬甸軍方對示威者使用作戰戰術，聯合國安理會也發聲明譴責軍政府，但背後的各國政治角力引來關注。另一邊廂，軍政府對昂山素姬提出新指控，指她曾非法收取60萬美元與黃金......（點擊了解更多）

↓有傷者稱遭軍警毆打，展示自己的傷勢↓

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