新冠肺炎丨法國無意叫停阿斯利康疫苗　歐盟向強生疫苗開綠燈

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-12 04:56

歐洲多個出現民眾接種牛津大學與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗後出現血栓，丹麥、挪威及冰島在3月11日都暫停使用該款疫苗。不過法國及西班牙都表示會繼續使用。

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）出席政府每周疫情簡報會時表示，當地衛生部門與歐盟相關部門都認為沒有叫停阿斯利康疫苗的理由，指該款疫苗利多於弊。而他指出，當局正審視每宗發生嚴重副作用的個案，調查是否與疫苗有關，現時未有任何正式發現。

鄰國西班牙亦指，當地沒有任何與阿斯利康疫苗有關的血栓個案。目前西班牙只容許18至55歲人士接種疫苗，並等待歐盟衛生部門的數據才決定是否跟隨其他歐洲國家放寬接種年齡上限。

另外歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日在Twitter表示，美國強生公司（Johnson & Johnson）的單劑式疫苗獲歐洲藥品管理局（EMA）正面評價後，歐盟正式批准疫苗在區內使用。她指市場上會有更多安全而有效的疫苗供應。

不過路透社引述兩名消息人士報道，美國向歐盟表示，華府短時間內都不會向歐盟供應美國製造的阿斯利康疫苗，但雙方會繼續就出口問題談判。

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