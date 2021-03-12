選舉改制｜美國務院譴責中國損害香港民主　指中美2+2對話艱難

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-12 03:32

中國全國人大會議3月11日表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，多國表示關注。繼英國之後，美國亦批評北京的舉動，指此舉是中國繼續打壓香港的民主。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在例行記者會上表示，全國人大會議作出的決定是直接損向香港的自治、自由及民主進程，同時限制政治參與，減少民主代表及抑制政治討論。

普賴斯指，美中兩國下周在阿拉斯加舉行2+2高層對話時，將會有艱難的對話內容，強調美國不會在與中國意見相左的議題上退縮，並期望北京可以就改變雙邊關係展現認真態度。

他稱華府認真談及中國挑戰美國及盟友的安全和繁榮的行為，不是為了尋求與中國談而談，但指對話並非全部充滿對立，雙方屆時亦會討論可以合作的地方。

國務卿布林肯（Antony Blinken）10日出席國會聽證會時表示，美國需繼續向鎮壓香港的人實施制裁。他較早時亦指，中國如果堅持沒有在新疆進行侵犯人權的事情，就應該向國際社會開放當地。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）11日較早時形容，北京修改香港選舉制度是挖空了香港進行民主辯論的空間，與中國許下承諾相反。他指，此舉將進一步削弱國際對中國履行國際責任和法律義務的信心和信任。