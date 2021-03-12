緬甸政變丨聯合國人權專家：軍方謀殺最少70人　呼籲加大制裁

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-12 06:56

緬甸軍方2月1日奪權後，近日多次以武力鎮壓反政變示威。聯合國人權調查專家安德魯斯（Thomas Andrews）3月11日表示，軍方至今已經殺害最少70人，認為當局可能違反人道罪行。他呼籲各國應加大對緬甸軍方的制裁。

本身是美國前國會議員的安德魯斯在華盛頓透過視像向聯合國人權理事會發言，指現時緬甸被一個兇狠而非法的政權控制，稱有大量影片證據顯示軍方保安部隊毆打示威者、醫護人員及路人，而且有襲擊過後令人震驚的片段，包括向示威者的頭部傷口作出致命一擊、士兵拖走遇難者遺體等。

緬甸政變：圖為3月8日，內比都的示威者在逃避警察追捕，周圍彌漫着催淚氣體滅火筒的氣體。（Reuters）

安德魯斯表示，根據可靠報告顯示，緬甸軍方最少殺害70人，形容都是同一批將領指導的軍方參與謀殺、迫害、虐待、禁錮及被失蹤等違反人道的罪行。他指出，當地自2月1日至3月10日為止，有最少2000人遭任意拘留。

聯合國安理會在10日通過聲明，對緬甸局勢表達憂慮，並譴責軍方使用武力。安德魯斯對聲明內容歡迎，但認為不足夠，呼籲各方協調，制裁軍方控制的石油及天然氣企業，截斷對方收入重要來源。

緬甸外交部常任秘書Chan Aye發表聲明，指軍方正維持當地法律與秩序，強調他們已經保持非常克制。他亦指國家正面對非常複雜的挑戰，軍方無意暫停正在萌芽的民主進程，並尋求聯合國及國際社會的理解。