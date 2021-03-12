阿斯利康疫苗歐洲多國停用　血栓個案真的是警號嗎

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-13 09:54

歐洲有人接種阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗其後出現血栓，多國暫停使用疫苗或相關批次。不過也有國家決定繼續使用疫苗。到底這些血栓個案是否真的為疫苗的安全敲響了警號？

根據歐洲藥品管理局所指，已經接種阿斯利康疫苗的500萬歐洲人當中，出現30宗血栓個案。其中奧地利一名女子接種疫苗後10日因為血栓死亡，意大利據報也有兩宗死亡個案，丹麥則有一宗死亡個案。

目前丹麥、挪威和冰島已經全面暫停接種阿斯利康疫苗。奧地利、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡已經停用涉奧地利血栓個案的疫苗批次，至於意大利和羅馬尼亞則停用涉意大利個案的另一個批次。

即使如此，部份歐洲國家仍然決定繼續使用疫苗，包括英國、法國、德國和西班牙。澳洲、加拿大、墨西哥和菲律賓都表示將繼續接種。

圖為2021年3月10日，意大利羅馬有人接種阿斯利康研發的新冠疫苗。（美聯社）

輕微血栓通常可以透過處方藥物治療，但嚴重個案有機會對組織或器官如肺部、心臟或腦部造成破壞，甚至致命。不過暫時未知疫苗和血栓是否有關聯，歐洲藥管局也指無跡象顯示接種疫苗導致血栓的情況出現。

其實即使不接種疫苗都有機會出現血栓，而且情況不罕見。英國廣播公司（BBC）報道，英國每年大約每千人就有一人出現血栓徵狀。相比之下，500萬接種阿斯利康疫苗的歐洲人只有30人出現血栓，比例仍然偏低。倫敦衛生與熱帶醫學院藥物流行病學教授埃文斯（Stephen Evans）認為，停用疫苗是「極度謹慎」的做法，並指難以分辨出是因為巧合抑或是因果影響。

歐洲藥管局提到將繼續密切監察血栓個案。約翰斯霍普金斯大學疫苗安全研究所薩蒙（Daniel Salmon）指出，這是監管制度正常運作的跡象，「我不會因為接種疫苗之後出現血栓而得出任何結論說是有因果關係」。他反而擔心這種毫無根據的恐慌將嚇怕公眾，阻礙疫苗接種計劃。