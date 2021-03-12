日本首相菅義偉4月訪美晤拜登

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-12 12:05

日本政府正式宣布，首相菅義偉將於4月訪美與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，期間將重點討論中國問題。此外，包括菅義偉在內的所有出訪人員將接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

日本時事通信社報道，日本內閣官房長官加藤勝信當地時間3月12日在記者會上表示，菅義偉將於4月上旬出訪美國，與拜登舉行會談。

報道稱，菅義偉將成為拜登就任美國總統以來首位面對面會見的外國領導人。預計新冠肺炎疫情應對、氣候問題以及對華關係將成為美日領導人此次會晤的議題。

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加藤勝信還表示：「（美日領導人）將確認進一步加強美日同盟關係、緊密合作推動實現『自由開放的印度太平洋』。」

報道指出，出訪美國之前，包括菅義偉在內的日本政府出訪團將接種新冠肺炎疫苗。

值得一提的是，早前美媒稱，拜登主動邀請菅義偉促成此次美日領導人會晤。美國新聞網站Axios3月7日報道稱，拜登考慮4月邀請菅義偉前往白宮，並計劃舉行美日領導人會談。此次會談將向世界宣示兩國同盟，同時也將為美日商討如何應對中國提供機會。

日本《產經新聞》認為，拜登邀請菅義偉訪美以儘快舉行美日領導人會談，旨在強調美日同盟的堅不可摧，達到牽制「競爭國」中國的目的。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和防長奧斯汀（Lloyd Austin）還計劃於3月15日至17日訪問日本，期間將與日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫舉行「2+2」會議。這將成為拜登上台以來首次出訪日本的內閣成員。

拜登3月12日還將與菅義偉、印度總理莫迪（Narendra Modi）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行線上峰會，這是美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）首度舉行領導人峰會，應對中國挑戰。