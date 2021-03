撰文: 何文翰 最後更新日期: 2021-03-12 18:24

英媒3月11日稱中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等國家正尋求其他聯合國成員的支持,希望他們支持一個捍衛聯合國憲章的聯盟,反對使用或威脅使用武力以及單邊制裁。

圖為2020年12月18日聯合國秘書長古特雷斯在德國柏林發言。(Getty)

路透社11日引述一封信稱,4國尋求聯合國支持成立一個聯盟去捍衛聯合國憲章。

「捍衛聯合國憲章之友小組」(Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations,暫譯)在一份概念說明中稱,多邊主義「目前正受到前所未有的攻擊,進而對全球和平與安全構成威脅。」

「捍衛聯合國憲章之友小組」創始成員包括中、俄、朝及伊朗,還有阿爾及利亞(Algeria)、安哥拉(Angola)、白羅斯、玻利維亞、柬埔寨、古巴、厄立特里亞(Eritrea)、老撾、尼加拉瓜(Nicaragua)、聖文森特和格林納丁斯(Saint Vincent and the Grenadines)、敘利亞和委內瑞拉。