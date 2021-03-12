美國前第一夫人米歇爾擬退休　留更多時間與奧巴馬相處

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-12 19:03

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的妻子、前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）離開白宮後，受歡迎程度依然高企，但在美國雜誌3月10日刊出的訪問中，她表示自己現正「步向退休」，又稱與奧巴馬共同建立基金會，就是想由他人接手工作，好讓他們能夠退休，有更多時間相處。

在美國People雜誌的訪問中，米歇爾先談到自己在2020年經歷的挑戰，令她的情緒健康受影響，形容自己經歷輕度的抑鬱。據她所指，這些挑戰不單止是疫情，也有其他社會議題，例如是警察執法使部分黑人死亡的爭議案件，她指「在這些時期，會抑鬱是可以理解的。」

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57歲的她並談到自己的退休夢，「我已經向女兒們說，我現在正步向退休。」她在搬離白宮後投入於多項計劃，如推出著作、拍攝紀錄片等，但如今她表示，未來則是會揀選一些項目，並指自己要去「追逐夏季」，意味要好好放鬆。

米歇爾又指，她與奧巴馬建立的基金會，就是想由其他人去延續他們的工作，那麼他們夫婦兩人就能夠退休，更多時間相處，她稱「奧巴馬打得太多高爾夫球了，我可以取笑他打球太多，因為他根本沒有其他事要做。」

米歇爾卸任第一夫人後，曾推出著作《成為》（Becoming），出版第1天即在北美大賣72.5萬冊，自2018年出版以來，這本書在全球迄今累計售出超過1,000萬本。她也有與Netflix合作推出紀錄片。

這位前第一夫人也有繼續在政壇出現，例如為總統拜登（Joe Biden）助選，外界一直關注米歇爾會否參選公職。

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