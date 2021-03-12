阿斯利康新冠疫苗引發疑慮：世衛支持產品　數國繼續接種

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-12 22:03

歐洲有民眾接種英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）有份研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後出現血栓，不少國家為安全計暫停接種，最新在3月12日，保加利亞加入暫停接種行列。世界衛生組織（WHO）同日則稱，沒有理由停止使用阿斯利康疫苗。

被指可能與接種者出現問題的疫苗，由阿斯利康及牛津大學（University of Oxford）合作研發。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）向記者表示：「我們應該繼續使用阿斯利康疫苗。沒有迹象顯示不（應）使用它。」

意大利新冠肺炎疫情：圖為3月10日意大利醫療工作者在羅馬為一名病人施打阿斯利康疫苗。（AP）

歐洲一些人接種阿斯利康疫苗後出現血栓，然而尚未有證據表明，接種與血栓有關連。

丹麥、挪威及冰島在出現相關報告後，3月11日暫停使用疫苗，保加利亞也在3月12日宣告暫停。亦有數個國家表明會繼續使用疫苗。

法國疫苗接種主管菲舍爾（Alain Fischer）12日表示，阿斯利康疫苗有莫大功效，並重申法國會繼續施打。

德國的高級公共衛生官員亦在12日稱，阿斯利康疫苗安全，而德國會繼續使用。

澳洲12日表示，國內藥物監管機構正監察那些個案，但施打疫苗的計劃不會暫停。首席醫療官凱利（Paul Kelly）說，沒有證據指出是疫苗引發血栓。

西班牙12日稱，數個歐洲國家稱有疑慮的疫苗批次，在西班牙已完全用完。

加拿大11日表示，目前無跡象顯示阿斯利康疫苗會導致不良反應，例如血栓。衞生部稱，加拿大沒進口特定批次的疫苗。歐洲有些血栓個案中，民眾在健康出現問題前，曾注射某一批次的疫苗。它們成為一些國家調查的焦點。

墨西哥衞生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）11日說，墨西哥會繼續讓民眾接種阿斯利康疫苗。