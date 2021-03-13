新冠疫苗丨強生單劑式疫苗獲世衛緊急授權使用

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-13 01:56

世界衛生組織（WHO）3月12日宣布，強生公司（Johnson & Johnson）的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗已獲緊急授權使用，亦是首款獲世衛開綠燈的單劑式疫苗。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明表示，每款新式、安全及有效應對疫情的疫苗都是為控制疫情邁進一步，惟在全球所有民眾得到疫苗前，結束疫情的希望仍未可以實現。

他呼籲各國政府及企業遵守承諾，運用一切方法增加疫苗產量，令疫苗可以成為真正的全球公共物品，大家都可以取得和負擔，以及變成解決全球危機的共同方案。

"Today, WHO gave emergency use listing to Johnson & Johnson’s #COVID19 vaccine, making it the fourth vaccine to receive WHO’s approval.



Emergency use listing is the green light for a vaccine to be procured and rolled out by #COVAX"-@DrTedros https://t.co/ARRzyBxv42 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 12, 2021

強生疫苗除了是單劑式疫苗外，它亦無需像其他疫苗儲存於極低溫設施之內，而是儲存於攝氏2至8度的環境三個月，並有長達兩年的保存期限，因此可以更有效地供應各地。

歐洲藥品管理局（EMA）在11日率先向強生疫苗開綠燈，世衛的免疫戰略諮詢專家組下周會舉行會議，討論使用建議。

世衛同時會與新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）夥伴及各國合作，準備供應強生疫苗，該計劃已經訂購5億劑強生疫苗，指全球醫護人員及長者都極需要它。

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