新冠肺炎｜意大利疫情反彈　復活節假期全國再封城

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-13 06:45

意大利的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情有反彈迹象，當局3月12日宣布，首都羅馬（Rome）及米蘭（Milan）的防疫級別升至最高的紅色，限制民眾活動，同時全國在復活節假期再實施封城。

意大利本周的感染人數比上周增加10%，官員警告，更高傳染性的變種病毒令情況惡化，因此衞生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）12日下令將羅馬所在的拉齊奧（Lazio）及米蘭的倫巴第（Lombardy）等七個大區的防疫級別提升至最高第四級的紅色警示，連同其他三個較早前已經列入紅色警示的大區，全國在15日起，有一半地區及大部分人口都須遵守嚴格的抗疫措施。

受影響地區的學校及非必要商店須暫停運作，民眾亦只可在工作、上學或緊急理由的情況下出門。

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另外政府同時宣布，全國在4月3至5日的復活節假期間都會將防疫警示升為紅色，是當地連續兩年的復活節都需要封城。路透社報道指，民眾屆時只可到身處社區的教堂參加慶祝活動，而梵蒂岡消息人士透露，教宗方濟各（Pope Francis）可能提早數小時舉行復活節守夜禮，務求讓信眾可以趕及在晚上10時宵禁令開始前回家。

意大利政府決定上調多個地區的防疫級別，首都羅馬都受到影響。（Reuters）

意大利在12日新增近2.7萬宗感染個案，再多380人喪生。政府亦嘗試加快接種疫苗的進度，總理德拉吉（Mario Draghi）表示，當地平均每日有17萬人接種疫苗，同時衛生部門已經批准強生的單劑式疫苗，首批估計在3月內運抵。