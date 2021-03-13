阿斯利康新冠疫苗惹血栓疑慮　專家稱歐洲人發生機率是亞洲人3倍

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-13 13:15

泰媒3月13日報道，歐洲有些人出現血栓，而他們之前曾注射牛津-阿斯利康疫苗。朱拉隆功大學醫學院臨床病毒學研究中心主任阿永（Yong Poovorawan）12日表示，這種情況在歐洲人中最常見，是亞洲人的3倍。

泰國《世界日報》引述阿永醫生12日在Facebook發文指出，血栓的發生率在歐洲人、美國人中最常見，是亞洲人的3倍之多，常發生於登機之時。醫學建議要多喝水，多活動身軀和腳部，以防止發生這種情況。目前遺傳也是一個因素。

發生血栓症狀機會隨年齡增長而增加。60歲以上的歐洲人每1000人中有5至13人會出現症狀。英國東英吉利大學（University of East Anglia）醫學教授保羅・亨特（Paul Hunter）的研究發現，在正常情況下，如果對60歲以上的人群接種疫苗，通過觀察，在1個月的時間內，每100萬人中會發現400-1000次發作。

無論如何，必須找出具體原因，包括是否與接種阿斯利康疫苗相關。阿永醫師指出，在亞洲人中泰國人出現這種反應的可能性比歐洲人低3倍，

歐洲逾6個國家已停止接種這一批次產自歐洲的阿斯利康疫苗，而首批進入泰國的阿斯利康疫苗由韓國工廠製造，至於是否停用，還需相關機構共同協商。

阿永醫師還認為血栓反應涉及遺傳和基因，日常生活中本來也會發生。那個批次的阿斯利康疫苗已接種300萬劑，其中有1人死亡、22人發生血栓，也就是每百萬人中有7名血栓病例。

報道稱延後施打阿斯利康疫苗並不代表該疫苗有問題，而是要等待調查結果以確認該藥廠生產的疫苗，及該批次疫苗的安全性。