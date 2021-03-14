Elon Musk「跳脫」推文惹禍　馬斯克Tesla董事會違反SEC協議被控

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-14 09:03

特斯拉（Tesla）的一名投資者在美國特拉華州起訴了公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）及董事會，指稱該公司因馬斯克難以預測的Twitter推文而蒙受數十億美元的潛在責任和損失。

訴訟稱，馬斯克持續發送「反復無常的」（erratic）推文，且特斯拉董事會未能控制馬斯克的線上行為，給該公司造成潛在數十億美元的責任與市值損失。

訴訟內容3月12日在特拉華州法院公開。原告堅持認為，馬斯克屢次違反與美國證券交易委員會（SEC）於2018年達成的和解協議，協議原本應該增加與馬斯克推文和其他社交媒體帖子相關的新監督程序。

此前，馬斯克、特斯拉董事會與美國證券交易委員會已於2018年針對馬斯克在社交媒體上的活動達成協議，該協議要求馬斯克在發佈有關公司財務狀況、預計業績和其他話題的公開聲明之前，必須獲得特斯拉法律顧問的批准，其中包括推文，並責令馬斯克和公司董事會分別支付2,000萬美元罰款。

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