新冠肺炎｜約旦一間醫院氧氣供應中斷致7死　衛生部長下台

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-14 03:54

約旦（Jordan）一間接收新型冠狀病毒（COVID-19）病人的政府醫院在3月13日發生致命意外，醫院內的氧氣供應一度停頓，導致7人喪生，衛生部長亦因此被辭退。

涉事的醫院位於首都安曼（Amman）以西的阿爾薩特（Al Salt），在去年8月才啟用。事發時院內的深切治療部、產房及新型冠狀病毒病房的氧氣供應一度中斷近一小時。

衛生大臣奧貝達特（Nathir Obeidat）到場了解情況，形容事件是不可接受的錯誤，自己對此感到羞愧，並為死者負上道德責任，同時等待司法調查結果。首相哈蘇奈（Bisher al Khaswaneh）之後表示已經辭退貝達特，稱整個政府都要為事件負責。

約旦阿爾薩特一昌政府醫院發生氧氣中斷事件，導致7人喪生，事後大批家屬趕到醫院外聚集抗議。（Reuters）

事件發生後，大批家屬到醫院外聚集抗議，警方需要阻隔他們進入醫院，國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）來到希望平息民怨，指不明白這間耗資數百萬元建成的醫院為甚麼會發生如此事件。有政治人物認為，事件反映官立醫院的管理出現問題。

約旦人口大約1000萬，當地至今有超過38.5萬宗確診個案，其中有5224人身亡，而在11日更錄得破紀錄8300宗新個案，令當局的防疫工作飽受壓力。

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