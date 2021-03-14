日本埼玉小學多人用餐後慘變崩牙　原因與烹調麵條方式有關

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-14 07:30

日本埼玉縣一間小學在3月11日發生罕見意外，多名學生及教職員在午膳時紛紛變成崩牙，當局指事件由他們食用的麵條煮得過硬所致。

埼玉縣朝霞市教育委員會13日表示，市立朝霞第五小學在11日的午飯時間有7人在午飯後出現崩牙情況，涉及6名學生和1名教師，當中3名學生需送院治理，另外亦宥多名學生報稱口腔受損。

該委員會指，校方當時準備午餐時，廚師在油炸麵條大約2~3分鐘後，認為烹調方式不足，於是將麵條炸10分鐘，導致麵條過硬。《朝日新聞》指，負責試食的副校長曾指麵條有少許硬，但認為問題不大。

市政府已經得悉事件，除了向涉事膳食供應商了解外，亦會向受傷學生家人致歉。

另外根據委員會的網站顯示，該小學10日為畢業生提供的午餐之中，有5個冬甩證實過期，其中2個已被吃掉。供應商調查後確認食物沒有變質，該2名學生的健康亦正常。