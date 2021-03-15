一分鐘看世界｜新冠疫情1周年、阿斯利康「黑仔」？英小報vs.梅根

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-16 08:15

今天是3月15日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

中美2+2會面

美國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文3月18日在美國阿拉斯加安克雷奇與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外交部長王毅舉行會晤。這樣「2+2」外交模式也非常之少見。布林肯強調這並非一次「戰略對話」，稱此次會晤不會像過去兩國定期舉行的高層對話，這番話其實是說給「他們」聽的……（點擊了解更多）

圖為2021年2月4日，美國國務卿布林肯介紹總統拜登到講台發表演說。（美聯社）

疫情顛覆生活

2020年3月11日世衛宣告把新冠肺炎疫情定義為全球大流行後，距今1年，我們除了面對重大的人命損失（全球逾265萬人死亡），生活以及工作都有翻天覆地的轉變。從數字看來，「封城」沒有令伴侶們增加「造人」的意欲，而一些國家的女性，在疫情中的生活更加艱難。此外疫情令一些旅遊熱點變「死城」，也有一些控疫成果較理想的國家，嘗試以不同的方式開拓財源……（點擊了解更多）

在疫情中堅守承諾走在一起的伴侶不少，但說到在如此多不確定性的情況下養育下一代，難免會令人些人感到躊躇。圖為2020年10月26日，澳洲墨爾本有人於註冊處外面舉行簡單的婚禮。（Getty Images）

阿斯利康的難關

英國阿斯利康藥廠不知是不是「犯水逆」，過去1年多與牛津大學合作研發新冠疫苗時，不時出現問題。近期有歐洲民眾接種它製造的疫苗後，出現血栓狀況。雖然暫未有證據證明接種與血栓有關，但令人擔心這是否為產品安全敲響警號。在全球疫苗普遍供應不足的情況下，本是易於儲存及運送的阿斯利康面問題，料會進一步拖慢各國疫苗接種速度......（點擊了解更多）

編按：「水逆」是占星術語，指的是水星逆行，有些星座各方面運勢會因此有不同程度的影響。舉例說，有人會在感覺諸事不順時，說自己「犯水逆」。

緬甸政變

緬甸軍方2月1日發動政變，迄今已持續 41天。前國務資政昂山素姬被指收賄。軍方稱只會掌權一段時間。由它委任的選舉專員稱，最終會舉行選舉並向獲勝的政黨移交權力，他們亦曾與政黨討論，將選舉制度改革成比例代表制。與此同時，緬甸的兩派勢力都在致力爭取支持，民選政府領袖稱會繼續抗爭，聲稱獲部分武裝組織支持，軍方則在11日稱，不再將少數民族武裝部隊若開軍列為「恐怖組織」……（點擊了解更多）

核彈式爆料餘波

英國哈里王子及妻子梅根接受美國名嘴奧花雲費訪問，片段在美國時間3月7日在美國哥倫比亞廣播公司開播。訪問「出街」後，民調顯示英國一些受訪者對梅根反感，但她在美國人氣反升。此外向來與英國媒體關係欠佳的梅根開始「發炮」，導致曾出言評論她的主持人受壓離職。惟英媒也不是省油的燈，一些小報將訪問內容抽絲剝繭，發現她的控訴與事實大有出入……（點擊了解更多）

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