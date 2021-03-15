新冠疫苗｜阿斯利康疫苗的血栓問題　歐洲各國與官方如何回應？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-15 16:41

英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，因懷疑會引發血栓等的問題被多國暫時停止使用。阿斯利康在3月14日發表聲明指未有證據顯示接種會帶來相關問題，歐洲藥品管理局（EMA）亦正檢視相關報告，相信會在未來數天公布結果。

圖為3月5日，意大利羅馬一間疫苗接種中心內保存的阿斯利康疫苗。（Reuters）

挪威的3名接種者病重

阿斯利康疫苗是目前歐洲多國被廣泛使用的疫苗。事件的起因之一，是挪威有3名醫護人員，在接受疫苗注射後出現血栓、血小板減少及出血等的情況，情況嚴重。當局認為並不尋常，決定暫停全國的阿斯利康疫苗接種計劃。

目前除了挪威，在丹麥、奧地利、冰島等均有出現類似情況。其中丹麥及奧地利分別有1人在接種後，因出現血栓或血液凝固的問題死亡。

多國宣布暫停疫苗接種

目前有包括奧地利、愛爾蘭、丹麥、荷蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡等12個歐洲國家宣布暫停阿斯利康疫苗接種，而亞洲則有泰國宣布暫停，惟該國15日指16日會恢復接種阿斯利康疫苗。

在亞洲的韓國、越南目前仍正進行阿斯利康疫苗的接種工作，經世界衛生組織的COVAX計劃獲得疫苗的非洲國家亦未有停止。不過相關國家已表示會密切留意事態發展，如越南在3月13日表示要就接種疫苗後出現不良反應的人展開詳細調查。

圖為3月4日，肯亞內羅比的醫護人員正點算裝在冷藏商的阿斯利康疫苗。阿斯利康疫苗經COVAX計劃分配到非洲各國。（Reuters）

共收到30宗血栓個案報告

根據歐洲藥品管理局數字，在已接種阿斯利康疫苗的500萬人，共收到30宗血栓個案報告，數字未有超過接種人群中自然發生血栓個案的人數。

不過歐洲藥品管理局正就事件進行調查，相信調查結果會在未來數天公布。

阿斯利康與世衛聲明

阿斯利康3月14日發表聲明，表示在仔細審查英國及歐盟1,700萬名已接種人士的數據後，任何年齡層、性別或國家，都未發現接種會增加肺栓塞、深部靜脈栓塞，或導致血小板減少的證據。

世衛在早前亦發表聲明，指沒有跡象顯示阿斯利康疫苗，可導致血栓等不良反應，各國不應停止為民眾接種。

不尋常血栓可阻塞血管

血栓是指在血管內形成的血塊，是血管出現損傷，身體自然止血的作用。但在不尋常的狀況下，若血栓形成過多，可能會隨血液流動途中阻塞血管，導致器官缺血造成損傷，嚴重可致命。

因肥胖或高血壓，心血管疾病導致血栓，阻塞血管導致中風或心肌梗塞是常見的現代都市病。