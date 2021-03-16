一分鐘看世界｜疫情改變健身業、在緬華企為何受襲？變種病毒入侵

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-16 07:00

今天是3月16日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

做Gym更危怎麼辦

香港西營盤健身中心URSUS Fitness爆發疫情，成為最新的大型感染群組。放眼全球，不少國家的健身行業同樣偶有爆疫情況，因此深受影響。據國際健身、球類及運動會協會的數字，全球一成五的健身中心於疫情期間結業，損失超過150億美元及流失近50萬個職位。另一方面，不少人在這段期間已選擇戶外運動、虛擬健身、宅健身等活動，代替前往Gym Room。在疫情過後，行業能保以往增長勢頭？（點擊了解更多）

健身室因共用設施，故是疫情爆發的高危場所之一。(Getty)

政變波及廠商

在緬甸2月初發生政變後，至今已40多天。《環時》稱32間華資企業被破壞及搗亂，導致3700美元損失，另有2名華職員受傷。當地多個工業區有十餘家中資企業或中緬合資企業遭波及。分析認為不能排除有外部勢力捲入緬甸，藉此次動蕩局面惡化緬甸社會對中國的觀感，離間中緬關係。不過，外部挑唆之因素即便存在，緬甸的滋事分子主要是因政局巨變和軍方暴力鎮壓而遷怒中國企業……（點擊了解更多）

美日韓2+2

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀3月15日至18日到訪日本與韓國。美日於16日舉行兩國外長、防長的2+2會談，日本時事通訊社稱，雙方或在共同聲明中批評中國「試圖在東海、南海單方面改變現狀」的舉動。《華盛頓郵報》14日刊登布林肯和奧斯汀的文章，當中提及美國的同盟體系就是軍方所指的「力量倍增器」……（點擊了解更多）

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阿斯利康疫苗

英國牛津大學與英國藥廠阿斯利康聯手研發的新型冠狀布病毒肺炎疫苗，被指與民眾接種後產生血栓有關。世界衛生組織12日稱專家顧問委員會正調查。阿斯利康14日指，仔細審查歐洲數據後，未發現接種疫苗會增加血栓風險的證據。牛津大學亦稱數據顯示產品沒問題。多國都對接種風險作出回應。

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科莫性醜聞

美國紐約州長科莫捲入多宗性騷擾醜聞，多名民主黨人，包括紐約市長白思豪3月11日要求他下台。紐約州眾議院議長希斯蒂同日宣布，授權司法委員會展開彈劾調查。科莫12日稱自己不會下台，而且沒有做過指控提到的不當行為。總統拜登14日，希望等待調查結果，不會現在要求科莫辭職。

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