緬甸政變｜多間華企被破壞　外交部籲緬甸保護中國公民

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-15 18:25

據中國駐緬甸大使館3月15日消息，14日緬甸仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分子搗亂及破壞。15日，有媒體詢問中國外交部發言人趙立堅中國是否會安排撤僑？他稱希望緬方保護在緬中國公民的安全，堅決避免類似事件再次發生。

在3月15日中國外交部例行記者會上，趙立堅表示，關於緬甸局勢，中方希望緬甸各方保持冷靜克制，從緬甸人民的根本利益出發，堅持通過對話協商，在憲法和法律框架下解決矛盾分歧，繼續推進國內民主轉型進程。當務之急是防止發生新的流血衝突，儘快實現局勢緩和降温。

趙立堅說，關於緬甸中資企業遭打砸搶事件，這次事件性質十分惡劣，事件發生後，中國駐緬甸使館第一時間同緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。緬方已經向涉事地區增派警力和消防力量，加強現場治安處置。中方將繼續敦促緬方採取切實措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中資企業和人員的生命和財產安全。

趙立堅稱，中方想強調中緬經貿合作始終基於互利共贏原則，有利於緬甸經濟社會發展，惠及緬甸當地民眾。這些不法分子的行為不符合緬甸和緬甸人民的利益。中方呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，避免損害中緬友好合作。

關於中方是否考慮撤僑的問題，趙立堅說，中方密切關注緬甸局勢的發展，對中方機構和人員安全受到影響，非常關切。中方希望緬方採取切實措施，保護在緬中國公民的安全，堅決避免類似事件再次發生。「同時我們提醒在緬中國公民提高安全防範意識，加強自身防範措施。」3月15日中午，中國駐緬甸大使館向中國官媒《環球時報》證實，截至15日中午，14日發生的緬甸仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分子打砸事件共造成32家中資工廠受損，兩名中國員工受傷，財產損失約2.4億人民幣。