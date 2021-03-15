新冠疫苗｜牛津大學稱數據顯示阿斯利康產品沒問題

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-15 22:50

一些歐洲國家出現民眾在接種阿斯利康（AstraZeneca）疫苗後出現血栓的情況後，英國牛津大學（University of Oxford）疫苗組織負責人稱，沒迹象顯示疫苗有問題。阿斯利康生產的疫苗，是與牛津大學聯手研發。

牛津疫苗試驗首席研究員波拉德（Andrew Pollard）稱：「有非常令人安心的證據表明，英國的血栓現象沒增加。」他稱迄今為止，歐洲大多數（阿斯利康）針劑量都是在英國注射的。

波拉德稱，他們從監管機構取得的數據看，沒迹象顯示疫苗有問題。他說絕對重要的是，將它與疫苗沒有「導致不能讓人接種的問題」、以及新冠肺炎的風險之間做出平衡。

圖為3月8日，越南海陽省醫院，一盒從韓國製造的阿斯利康疫苗。（Reuters）

除了牛津大學，英國阿斯利康（AstraZeneca）3月14日發表聲明，指在仔細審查歐洲1,700萬名已接種人士的數據後，未發現接種疫苗會增加出現血栓風險的證據。

阿斯利康聲明指出，在仔細審查英國及歐盟1,700萬名已接種人士的數據後，任何年齡層、性別或國家，都未發現接種會增加肺栓塞、深部靜脈栓塞，或導致血小板減少的證據。

阿斯利康與英國牛津大學共同研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，因懷疑接種後會增加血栓風險，被多個國家暫停使用。繼挪威、丹麥、奧地利等國家後，愛爾蘭及荷蘭亦在14日宣布暫停使用阿斯利康疫苗。

保加利亞、挪威、冰島及意大利的皮埃蒙特區（Piedmont）都暫停以這個品牌的疫苗進行接種。印尼及德國衞生部15日分別稱，將暫定以阿斯利康疫苗進行接種。泰國稱恢復使用，總理巴育（Prayut Chan-o-cha）16日接種。