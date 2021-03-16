韓媒稱沙塵暴今晨來襲　源自中國

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-03-16 00:12

3月14日夜間起，中國北方部分地區發生大範圍沙塵暴天氣，這是近10年影響中國最強的一次沙塵天氣過程。本次沙塵天氣主要起源於蒙古國，不過韓國媒體卻將此次沙塵暴形容為「發源於中國」。

3月14日夜間，內蒙古中西部至河北西北部一帶出現大範圍沙塵暴、揚沙和浮塵天氣，能見度在1公里左右，局地不足300米。3月15日早晨，北京市遭遇「黃沙漫天」，PM10濃度顯著升高，目前北京大部分地區PM10濃度超過2,000微克/立方米。

中國氣象局環境氣象中心主任張碧輝稱，此次沙塵暴強度大、範圍廣，已經達到強沙塵暴級別。判斷這是近十年來最強的一次沙塵暴過程。

張碧輝表示，此次強沙塵暴天氣主要是由於前期蒙古國及中國西北地區氣温偏高，同時氣候乾燥，又受到較強蒙古氣旋的影響，為沙塵暴天氣創造了有利的熱力和動力條件。

據中國國家林業和草原局荒漠化監測中心衛星影像和地面監測訊息綜合評估，本次沙塵天氣主要起源於蒙古國。

3月14日上午，蒙古國西南部發生沙塵暴天氣，沙塵隨氣流向南移動，於3月14日傍晚，在蒙古國與中國內蒙古中西部交界處入境。蒙古國從3月13日開始遭遇特大沙塵暴，此次沙塵暴已造成9人死亡，目前蒙古國方面仍在繼續尋找12名失蹤人員。

據悉，此次沙塵還在繼續向中國東南移動，3月15日晚間將大舉進入中國中原地區。

此次沙塵暴影響範圍甚廣，韓國等地也將於3月16日受到沙塵天氣影響。不過，韓國媒體在報道此事時，卻將沙塵暴的形成歸咎於中國。

韓聯社在3月15日的報道中提到，韓國氣象廳3月15日表示，前一天（3月14日）發源於中國內蒙古和戈壁沙漠的沙塵暴預計3月16日凌晨至上午將刮入韓國。

韓國《朝鮮日報》的報道中則表述為，始於中國內蒙古和戈壁沙漠的沙塵暴乘着西北風下行，3月15日上午中國北京的空氣質量指數暴漲，出現「嚴重污染」天氣。

對於此次沙塵暴的源頭，中國方面已解釋，此次沙塵天氣主要起源於蒙古國。中國華北遭遇強沙塵天氣，形成原因主要是蒙古氣旋加冷空氣大風攜帶沙塵向下輸送。此次傳輸動力蒙古氣旋較強，在東移過程中，氣壓梯度極大，形成大風。地面豐富的沙源上升運動吹到高空，在高空大風的吹襲之下，源源不斷往南輸送。