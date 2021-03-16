華府高層訪亞前夕　美國務院強調　聯合日本對抗中國挑釁

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-03-16 00:29

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和防長奧斯汀（Lloyd Austin）3月15日至18日將訪問日韓之際，美國國務院3月14日發布一份文件，表示美日將共同「對抗中國在亞洲和世界各地的挑釁」。

美國務卿布林肯3月15日在Twitter上發布自己登機的照片，他已於3月15日下午抵達日本。（Twitter@SecBlinken）

據日本共同社3月15日報道，美國國務院的這份名為《重申美日同盟牢不可破》的文件中，強調釣魚島（日本稱尖閣諸島）是規定美國防衛義務的《美日安全保障條約》第五條的適用對象。文件指出「美國對日本防衛的參與是絕對的」，展示了深化美日同盟的決心。

文件指出，美日同盟「是印度太平洋地區與世界和平、安全、繁榮的基石」，強調「美國持續反對旨在改變東海現狀、損害釣魚島的日本施政權的單方面嘗試」，對中國進行了制約。

值得注意的是，美日負責外交和防務的閣僚16日將在東京召開安全保障磋商委員會（2+2）會議。這是日本菅義偉內閣與美國拜登（Joe Biden）政府上台後首次召開該會議。

報道提到，考慮到多次進入釣魚島周邊日本領海的中國，會上將確認美日同盟的牢固團結，還將商定面向實現「自由開放的印度太平洋」構想展開合作。會後將發布寫入成果的聯合文件。