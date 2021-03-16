英國發表外交政策評估　約翰遜：在符合價值與利益時跟中國合作

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-16 22:46

英國政府3月16日發布最新國防與外交戰略報告《安全、國防、外交政策與發展綜合評估》（簡稱《綜合評估》），英媒形容這是自冷戰以來英國所作最大規模的評估。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，無疑中國對開放型社會如英國是帶來極大挑戰，但英國也會與在符合價值與利益時跟中國合作。

英國首相約翰遜將訪問印度，印太地區被視為英國外交的重點。圖為2019年8月25日，在法國比亞里茨（Biarritz）舉行的七國集團峰會期間，英國首相約翰遜與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談。（Getty）

英國天空新聞台（Sky News）報道，這份長達114頁的文件列出英國在國防、安全、外交事務和發展方面的目標，包括應對氣候變化和生物多樣性喪失是國際社會的首要任務、到2030年，英國將成為「超級科技大國」；制定規則，保護未來世界的國際秩序，以保護現實世界、網絡空間和太空的民主價值觀。

文件又提倡加強與印太地區的外交和貿易關係；增強英國抵禦未來突發事件的能力；作為應對恐怖主義威脅努力的一部分，增加對間諜機構的資助；在財政狀況允許的情況下，恢復將國民收入的0.7%用於海外援助等。

《綜合評估》還警告稱，核武器威脅正在增加，一些國家正在顯著增加其核武庫並使之多樣化，因此英國計劃將核彈頭的庫存上限由180顆提高到260顆。

《綜合評估》稱，「我們通過投資增強面對中國的能力，並通過這些能力更好地了解中國及其人民」，並且「我們會繼續與中方建立積極的貿易和投資關係，同時確保國家安全和價值觀得到保障」。

約翰遜呼籲七國集團（G7）共同制定對華戰略：

《天空新聞》指出，英國政府將中國描述為「制度競爭者」，其政治制度與英國和其他自由民主國家的價值觀相左，同一時間，中國在經濟的強項，也使她成為英國的有價值貿易夥伴，路透社指，文件提到會繼續與中國發展正面的貿易與投資關係，同時確保國家安全與價值得到保護。

《綜合評估》稱，中國日益增長的國際地位是當今世界最重要的地緣政治因素，對英國的價值觀和利益以及國際秩序的結構形態具有重大影響。

路透社3月15日報道，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）表示，希望與中國建立積極聯繫，但也強調「價值觀至上」。

中國也被視為英國經濟安全的最大威脅。英國還將俄羅斯、伊朗和朝鮮視為敵對國家，並將俄羅斯看作其安全的最嚴重威脅。