阿斯利康疫苗｜意大利有8宗接種後死亡個案

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-17 09:52

意大利國藥品管理局（Aifa）局長馬格里尼（Nicola Magrini）3月15日接受《共和國報》（la Repubblica）訪問時稱，國內有8人接種牛津-阿斯利康疫苗後死亡個案，還有4宗嚴重副作用個案。

被指導致多個國家決家暫定接種的疫苗，由英國牛津大學（University of Oxford）及英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）聯手研發。

馬格里尼稱疫苗是安全，以及它的好處與風險之比是廣泛地正面。他補充說，國內有8宗接種後死亡的個案，以及4宗接種後出現嚴重副作用的個案。

他說Aifa將需2至3天收集所需數據，而在所有疑慮掃除後，意大利會以更快的速度進行接種。

歐洲藥品管理局（EMA）行政總監埃默爾・庫克（Emer Cooke）稱，沒迹象顯示那些「非常罕見的」事件已由疫苗導致。不過她也稱，專家正在評估發生這種問題的可能性。EMA會在18日發布新的評估結果。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）回應庫克的評論，稱EMA的初步指引是令人鼓舞的。

意大利在國內出現死亡個案後，數區暫停以3個批次的阿斯利康疫苗進行接種，它們分別是ABV2856、AV6096及ABV5811。