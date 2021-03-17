東京奧運開幕禮傳曾提議讓渡邊直美扮豬「奧林Pig」 內部成員反對

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-17 23:40

日本媒體3月17日爆料指，東京奧運及殘奧首席創意執行總監佐佐木宏曾提議，讓身材圓潤的知名女藝人渡邊直美在東奧開幕儀式中扮豬，以取「奧林匹克」（Olympic）與「奧林Pig」（Olympig）的諧音，但因其他員工反對而撤回想法。這個消息傳出後，在日本網絡也引發爭議。

「奧林Pig」從天而降

《週刊文春》17日報道，佐佐木宏2020年3月在通訊程式Line向一些員工提議，讓扮成豬的渡邊直美從天而降，作為奧運開幕儀式的一部分。在員工批評提議後，佐佐木宏被迫收回這個想法。

圖為3月1日女藝人渡邊直美在Instagram上載的圖片（IG@watanabenaomi703）

報道引述佐佐木宏的話指：「（渡邊直美）穿着可愛的粉紅色服裝，作為奧林Pig伸出舌頭。我想那會令她看起來迷人。不過我立即被男性員工訓斥。我感到懊悔。」

這個建議在內部群組遭到反對，據報道指，有女成員回應稱「以別人的外表來舉例感覺很不好」，又指「可能是女性的角度，但完全無法理解」，也有其他男性成員說「糟糕到令人暈倒」。

渡邊直美是日本知名藝人，接拍眾多廣告，圖為她在Instagram上載的圖片（IG@watanabenaomi703）

奧組委：若事件屬實令人遺憾

東京奧組委發言人高谷正哲表示，若然報道屬實，那是不適當與非常令人遺憾的事。新任東京奧組委會長橋本聖子將於3月18日就此事見記者。

共同社引述奧組委內的一名不願透露姓名的官員指，「這不是性別歧視問題，但是屬於人權問題。」

66歲的佐佐木宏是廣告界的知名人物，原本負責監督殘奧會的儀式，但在2020年末被委任為首席創意執行總監。他曾負責2016年巴西里約奧運的國旗交接儀式。前首相安倍晉三在這個儀式中化身電視遊戲角色「超級馬里奧」登場。

東京奧運2月時曾捲入歧視女性的風波。東京奧組委會前主席森喜朗2月3日發表涉嫌歧視女性的言論，遭國內外批判，因而辭職，改由前奧運大臣橋本聖子接任。

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