一分鐘看世界｜中美會談、「鮭魚」怪名之亂、渡邊直美

今天是3月19日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
中美阿拉斯加會晤
中美高層會晤3月18日將在美國阿拉斯加舉行，這次將舉行3場會談，共計9小時。首場會面談一開始已經針鋒相對，美國表示會為原則和盟友挺身而出，但中國則呼籲華府「顧掂你自己先」。值得注意的是，本次會晤參與人員少、級別高、時間長，分析指這次會談的選址令人想起美蘇的冰島會晤，且不必太過看衰此次中美2+2會談……（點擊了解更多）
中美「2+2」會談舉行前，布林肯在韓國談朝鮮核問題（點擊查看大圖）：
「鮭魚」怪名之亂
台灣連鎖壽司店推出優惠活動，引來逾百人為吃免費壽司改名「鮭魚」，在這場「鮭魚之亂」背後，不妨也看看全球各地的改名法則，而且在歐洲，「鮭魚（三文魚）」原來是歷史悠久的常見姓氏，在許多文化裏更代表智慧來源……（點擊了解更多）
相關圖輯：台灣壽司店推「名字諧音」免費優惠 大批台民瘋湧改名叫「鮭魚」（點圖放大👇👇👇）
渡邊直美正面回應
東京奧運再有重要人員辭職，開幕禮策劃總監佐佐木宏被揭曾提議由身材圓潤的女藝人渡邊直美扮豬「奧林Pig」，言論被指有歧視成分，他向公眾道歉及辭職。渡邊直美大方回應表示，自己身型肥大是事實，在工作時不時會因體型被揶揄也可理解，她表示對自己體型感到滿意，希望能在演出時不拘外表……（點擊了解更多）
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藍韜文錄音
英國媒體爆料，英國外相藍韜文一段秘密錄音流出，他稱英國想與違反人權問題的國家做生意，若因人權問題而限制英國的貿易，意味國家會錯過「增長市場」。此舉惹來部分政界人士批評......（點擊了解更多）
圖為3月16日，英國外相藍韜文出席國會會議。（Reuters）
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